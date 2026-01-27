韓国外交の巨星墜つ　孔魯明元さん（93）死去＝「北方外交」で中心的役割、駐日大使や外相歴任

2021年、孔魯明（コン・ノミョン）元外交長官の卒寿記念文集出版は、外交官としての業績と人柄が国際的にあらためて注目されるきっかけとなった。『孔魯明と私』と名付けられたこの文集には、韓国からは潘基文（パン・ギムン）元国連事務総長、柳明桓（ユ・ミョンファン）元外交長官、金星煥（キム・ソンファン）元外交長官、金夏中（キム・ハジュン）元統一長官をはじめ、外交官、学者、ジャーナリストなど約50人が寄稿した。日本からは河野洋平元衆議院議長、小此木政夫慶応大学名誉教授らが孔魯明元長官を慕う文を寄せた。

世宗研究所の李容濬（イ・ヨンジュン）理事長は「外交部（省に相当）に勤めていた38年間に長官が21人来たが、愛国心・専門知識・状況判断力・人柄・英語の実力で孔魯明元長官にかなう長官を見たことがない」と述べた。 沈允肇（シム・ユンジョ）元国会議員は「（駐日韓国大使館に勤務していた時）日本人も孔魯明駐日大使の人柄と実力に敬意を表するのを見て、『外交官とはこういうものなのだ』と感じるところが多かった」と語った。

日本側の評価も格別だった。小倉和夫元駐韓日本大使は「冷静さというか、燃え上がる愛国の炎をどこかに隠し持っているようなあの厳粛さは今でも目に浮かぶ」と話した。別所浩郎元駐韓日本大使は「孔魯明長官が身をもって実践してきたプロ精神は国籍と関係なく全外交官のかがみ」と語った。

このように評価されてきた孔魯明元長官が卒寿記念文集出版5年目の25日夕、老衰で亡くなった。93歳だった。潘基文元国連事務総長は「7日に孔魯明元長官の病室を訪れ『潘基文が参りました』と大声で言ったが、何の反応もなかった。大韓民国の外交の巨星が消えた」と言った。

ソウル大法学部卒業後、外交官の道を歩んだ孔魯明元長官は米国・中国・日本・ソ連・北朝鮮との外交現場で大きな足跡を残した。外交官としての業績は2024年7月、国立外交院にその名を冠した「孔魯明セミナー室」が設立された際に朴喆熙（パク・チョルヒ）院長＝当時＝がした演説によく表れている。その演説とは「1958年に外務部＝現・外交部＝入部後、韓日会談に加わり、中国民航機韓国着陸事件の解決により韓中国交正常化の土台を築き、初代ソ連大使、南北核統制委員会の韓国側委員長、外務長官（1994－96年）を歴任し、南北問題や中国・ソ連関係はもちろん、米国と日本を含む韓国の外交のあらゆる領域に携わった」という内容だった。