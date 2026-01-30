国民の力、韓東勲前代表を除名…党員専用掲示板で世論操作

韓東勲（ハン・ドンフン）前代表の除名を決めた韓国最大野党・国民の力の最高委員会議で、反対と棄権が1票ずつ出たことが確認された。

【写真】「待っていてほしい。私は必ず戻ってくる」 韓東勲前代表の記者会見

国民の力は29日午前に国会で最高委員会議を行い、韓東勲前代表の除名を議決した。韓東勲前代表は同日午後2時に国会で記者会見を開き、見解を述べた。

同日の表決には6人の最高委員と党代表、院内代表、政策委議長の計9人が出席した。崔宝允（チェ・ボユン）党首席スポークスパーソンは「表決内容や賛否内容は非公開だ」と言ったが、会議が終わって出てきた最高委員を通じて表決内容が事実上、公表された。

表決には張東赫（チャン・ドンヒョク）代表、申東旭（シン・ドンウク）最高委員、キム・ミンス最高委員、梁香子（ヤン・ヒャンジャ）最高委員、金在原（キム・ジェウォン）最高委員、禹在埈（ウ・ジェジュン）最高委員、趙光漢（チョ・グァンハン）最高委員、宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表、鄭点植（チョン・ジョムシク）政策委員会議長が出席した。このうち、禹在埈最高委員は反対の意思を示した。

禹在埈最高委員は表決途中、会議場から出てきて記者らに「私だけ反対の意思表示をするということは意味がないので出てきた」と語った。そして、「韓東勲前代表の懲戒理由は実は大したことではない。それにもかかわらず最高レベルの懲戒処分である除名をするというのは、結局は弾劾賛成に対する報復だ。そのような点から国民は疑問を抱かざるを得ず、我が党のためにも全く助けにならない」と述べた。

また、梁香子最高委員は棄権を選択したという。梁香子最高委員は記者らに「党の和合を一貫して語ってきた人間として心が重く、胸が痛む」「今日はどんな意見も出せない状況だと判断し、賛成も反対もしなかった」と語った。

その上で、「除名という懲戒のレベルは行き過ぎで、過程も不十分だという話をこれまで申し上げてきたが、今日あらためてそうしたことを申し上げるのは難しいと判断した」と言った。

残りの指導部メンバーは全員、賛成したという。趙光漢最高委員は「党代表を務めていた人物の一家が動員されて世論操作を試みた」「『本人がしたものではない』と言い逃れをしているが、多くの人は『した』と考えている」と指摘した。

イ・ジョンヒョン記者