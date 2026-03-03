「FAFO」　マドゥロ大統領逮捕・ハメネイ師殺害したトランプ政権、金正恩総書記の核頼みに拍車か

米国のトランプ政権は2月28日（現地時間）「壮絶な怒り」作戦でイランに対する軍事攻撃を開始し、イランの最高指導者ハメネイ師を殺害した。その際にトランプ政権は改めて「FAFO（Fuck Around and Find Out＝ふざけたまねをすると痛い目に遭う」というメッセージを世界に発信した。今年1月3日に「断固たる決意」作戦でベネズエラのマドゥロ大統領夫妻を逮捕してからわずか2カ月だ。

【写真】「デジタル・ブラックアウト」状態のイランに米軍が超精密打撃

米軍は二つの作戦でいずれもパランティア社とアンスロピック社の人工知能を活用したという。専門家は「米国国民が不満を持つ地上軍投入はせず、圧倒的な軍事力と情報力、AI（人工知能）の技術力を駆使して作戦開始と同時に敵のトップをピンポイントで殺害し、情勢をひっくり返すのが戦争の新たな形になりつつある」と説明した。

■地上軍は投入せず敵のトップを殺害

米軍は今回の作戦開始直後にハメネイ師やイスラム革命防衛隊（IRGC）のパクプール司令官らイラン高官を一気に殺害した。ベネズエラでも攻撃開始からわずか3時間でマドゥロ大統領を逮捕した。開戦と同時にいわゆる「外科手術式」に高官らを拘束あるいは殺害しているのだ。尚志大学軍事学科の 崔基溢（チェ・ギイル）教授は「敵を大量に殺害しあるいは全面戦争を行う形ではなく、敵のトップや高官、重要施設などをピンポイントで攻撃して戦争の目的を達成する典型的な影響ベース型作戦（EBO）だ」と説明した。

ピンポイント攻撃の際に米戦争省（旧国防総省）はパランティアとアンスロピックのAI「クロード」を活用しているという。パランティアは人工衛星、レーダー、ドローンなどで収集される大量のビッグデータを分析し、米軍の作戦企画や戦術決定を支援する。アンスロピックのAIもパランティアとのパートナーシップにより米戦争省の機密分析に活用されているという。

米ウォールストリート・ジャーナル（WSJ）は1日付で「米軍はイラン攻撃作戦でアンスロピックのAIを活用した」と報じた。AIを使って情報分析と潜在目標の確認を行い、攻撃前に戦場でのシナリオをシミュレーションしたという。マドゥロ大統領逮捕作戦にもアンスロピックのAIが使われたと報じられたが、AIの倫理的利用を訴えるアンスロピックと米戦争省はAIの軍事利用の範囲を巡り意見が食い違っていた。そのためトランプ大統領は2月27日にアンスロピックのAIを全て政府機関から排除するよう命令したが、それからわずか数時間後に米軍はこれを活用しハメネイ師を殺害した。これについてWSJは「AIシステムが米軍の作戦にいかに深く関わっているかを示している」と評した。