10年以上白星なし…サッカー女子韓国代表、日本にまた完敗　女子アジア杯

全力を尽くしたが、実力差を克服するのは難しかった。申相又（シン・サンウ）監督率いるサッカー女子韓国代表チームは18日、オーストラリア・シドニーで開催された2026年アジア・サッカー連盟（AFC）女子アジアカップ準決勝で日本に1－4と完敗した。

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韓国は前半、エースの池笑然（チ・ソヨン）と姜綵林（カン・チェリム）をベンチに残し、5バックで守備を固める作戦をとった。しかし、日本は前線からの強いプレッシャーと巧みなパス回しで韓国を揺さぶった。

韓国は前半15分、日本に自陣内でボールを奪われ、今大会得点トップの植木理子に先制ゴールを許した。そしてその10分後の25分、右サイドから浜野まいかの強烈なシュートがネットを揺らし、0－2と点差が広がった。

韓国は後半、池笑然と姜綵林を投入して反撃に出た。ところが、日本の強いプレッシャーに敵陣内へ入ることもできず、逆に後半30分のコーナーキックでヘディングによりさらに失点した。

韓国は後半33分、姜綵林が日本のペナルティエリア内で見事なターンシュートを見せて1点返した。しかし、わずか3分後に日本の逆襲で追加失点を許し、3点差と完敗を喫した。

国際サッカー連盟（FIFA）ランキング8位とアジアのトップランカーである日本は同日、競り合いやパス、プレッシャーをかけたディフェンスなど、あらゆる面で韓国より一枚上手だった。この日の敗戦により、女子サッカーにおける韓国の対日本通算戦績は4勝20敗12分となった。韓国が日本を破ったのは2015年の東アジアE-1サッカー選手権で2－1と勝利したのが最後で、その後の10試合では6敗4分を喫している。

日本は今月21日に開催国オーストラリアとの決勝に臨み、優勝を争うことになる。韓国は決勝進出こそかなわなかったものの、今大会でベスト4に進出したことから、来年ブラジルで開催される女子ワールドカップ（W杯）本戦出場が確定した。

ペ・ジュンヨン記者