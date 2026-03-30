記事入力 : 2026/03/30 08:40

サッカー韓国代表3バック崩壊、「仮想・南ア」コートジボワールに0－4の大敗　

▲洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いるサッカー韓国代表チーム。写真提供＝大韓サッカー協会
▲洪明甫（ホン・ミョンボ）監督率いるサッカー韓国代表チーム。写真提供＝大韓サッカー協会

　【TV朝鮮】（アンカー）

　サッカー韓国代表チームはワールドカップ（W杯）北中米大会における「仮想・南アフリカ」のコートジボワールに0－4と完敗しました。洪明甫（ホン・ミョンボ）代表監督の「3バック（スリーバック）戦術」は失敗に近いものでした。英国からイ・ダソム記者がお伝えします。

　（記者リポート）

　前半35分、コートジボワールの逆襲に韓国のDFラインはもろくも崩れました。

　曺侑珉（チョ・ユミン）がボディコンタクトで押し込まれ、エバン・ゲサンに先制ゴールを許しました。

　前半のアディショナルタイムでも、またもや曺侑珉のミスが出て追加ゴールを許しました。

　勢いを得たコートジボワールに対し、韓国は文字通り手も足も出ませんでした。

　後半にソン・フンミンとイ・ガンインを投入して逆転を狙ったものの、さらに2ゴールを失いました。

　0－4の完敗。ゴールポストに3回当たり不運だったと言うにはあまりにも悲惨な結果でした。

　（ソン・フンミン／サッカー韓国代表チーム キャプテン）

　「試合結果をこんなに残念な形でお見せしてしまい、本当に申し訳ない。負けは当然痛いが、学ぶべきことは確実に学ばなければ…」

　新たに導入された「水分補給のための休憩タイム」以降、集中力が著しく低下した様子が見られただけに、失点の過程はなおのこと残念でした。

　DFの人数は多かったものの、プレッシャーをかける場面はほとんど見られず、コートジボワールの選手たちは楽々と得点していました。

　洪明甫監督は「3バック戦術」を変更するのではなく、補強する考えです。

　（洪明甫監督）

　「4バック（フォーバック）に切り替えることもできるが、現状で成長させる方法を模索すべきだと思っています」

　親善試合はW杯まであと1試合を残すのみという状況です。

　選手たちはすぐに専用機に乗り、最後の決戦地であるオーストリアへ向かいました。

　絶対に雰囲気を一転させなければならないオーストリア戦は4月1日、TV朝鮮が生中継します。TV朝鮮、イ・ダソムがお伝えしました。

（2026年3月29日放送、TV朝鮮『ニュース7』より）

チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
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