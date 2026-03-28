MLB：「3連覇しよう」　大谷翔平、チーム全員に4000ドルの時計プレゼント…ド軍は開幕戦で逆転勝ち

ワールドシリーズで3連覇に挑むチームらしい試合だった。ロサンゼルス・ドジャースは27日、ホームで行われた2026米大リーグ（MLB）開幕戦で、アリゾナ・ダイヤモンドバックスに8－2と逆転勝ちした。

ドジャースの先発投手、山本由伸が勝ち星を挙げた。昨年のワールドシリーズ最優秀選手（MVP）の山本は6イニングで2失点（5安打）したが、強力なチーム打線に支えられてクオリティ・スタート（先発投手が6イニング以上を自責点3以内に抑える投球）をした。奪三振数は6だった。

【写真】インスタグラムに投稿された大谷翔平と時計の写真

ドジャースの看板スター、大谷翔平は3打数1安打（2四死球）1得点を記録した。過去2年連続でナショナルリーグMVPを受賞した大谷は、チームメートたちに「開幕おめでとう！ 3連覇をしよう！」というメッセージと共に、4000ドル（約64万円）相当の「セイコー」製の時計をプレゼントした。大谷は日本の時計ブランド、セイコーのCMモデルを務めている。

ドジャースは大リーグの「オープニングデー」だった同日の試合に先立ち、ユニクロフィールド・アット・ドジャー・スタジアムでワールドシリーズ優勝イベントを開催した。ミゲル・ロハスが昨年のワールドシリーズ優勝トロフィーを、フレディ・フリーマンが2024年のワールドシリーズ優勝トロフィーを抱えて、青いコンバーチブルの車でグラウンドに登場した。3連覇に向けた意志を示すセレモニーだった。ニューヨーク・ヤンキースが1998年から2000年にかけてワールドシリーズの頂点に立って以降、大リーグで3連覇するチームは出ていない。昨年までで通算9回のワールドシリーズ優勝を果たしたドジャースは、2024年と2025年の2連覇のみだ。

昨年のワールドシリーズで最後のアウトカウントを取った山本だが、この日の序盤はやや安定していなかった。4回表、ダイヤモンドバックスの先頭打者コービン・キャロルに安打を許した後、続くヘラルド・ペルドモにライトフェンスを越える2ランを打たれた。

ドジャースは0－2とリードされていたが、5回裏の反撃で一気に逆転した。マックス・マンシーの右前打、テオスカー・ヘルナンデスの投手横を抜く内野安打で、無死一・二塁のチャンスを作った。続くアンディ・パヘスはダイヤモンドバックスのザック・ガレンが投げたナックルをたたき、左中間の逆転3ランにした。さらに、二死満塁の場面でウィル・スミスが右中間方向に転がる内野安打を放ち、1点を追加した。ドジャースは7回にも4点を追加して勝利を確実にした。

成鎮赫（ソン・ジンヒョク）記者