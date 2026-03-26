MLB：韓国勢唯一の開幕メジャー入り李正厚、ライト転向・長打力開花…注目度No.1は今年も大谷

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でウォームアップを終えた世界最高の野球スターたちが、1チーム162試合を戦う長期戦に突入する。米大リーグ（MLB）が26日（韓国時間）、カリフォルニア州サンフランシスコを本拠地とするサンフランシスコ・ジャイアンツ対ニューヨーク・ヤンキースの対戦で開幕するのだ。続く27日には米国とカナダで同時に14試合が行われる。ロサンゼルス・ドジャースが圧倒的な戦力でワールドシリーズ3連覇に挑もうという中、大谷翔平＝ドジャース＝、アーロン・ジャッジ＝ヤンキース＝、フアン・ソト＝ニューヨーク・メッツ＝らスーパースターたちの新たな記録挑戦に野球ファンたちの関心が注がれている。韓国人メジャーリーガーの活躍を期待する声は多いが、開幕ロースターに入っているのは李政厚（イ・ジョンフ）＝ジャイアンツ＝だけだ。

【グラフィック】李政厚・大谷・ジャッジ・宋成文…MLBで今年注目される選手たち

■韓国人メジャーリーガーは李政厚だけ

李政厚はヤンキースとのホーム開幕戦でライトとして先発出場する予定だ。昨年までのセンターより守備の負担が少ないポジションなので、打撃での活躍が期待される。事実、李政厚は練習試合で打率4割5分5厘（22打数10安打）、1本塁打、OPS（出塁率＋長打率）1.227という優れたバッティングを披露した。開幕前日の25日、ホーム球場で行われたメキシコ・リーグ、モンテレイ・サルタンズとの評価戦では、5番・ライトで先発出場し、4回に決勝の3ランを放った。練習試合を含む開幕直前の3試合で、ホームラン2本と二塁打1本を放ち、長打力があるところをアピールした。持ち前の「好打俊足」に長打力まで加わって中心打者としての役割をしっかり果たせば、大リーグに進出して初の「秋の野球（ポストシーズン）」への挑戦も決して不可能ではない。

4年・1500万ドル（現在のレートで約24億円）という契約を結んで大リーグに進出した宋成文（ソン・ソンムン）＝サンディエゴ・パドレス＝は脇腹を痛めて開幕戦の出場選手リストに入れなかった。大リーグ1年目ということもあり、できるだけ早くレギュラーの座をつかむのが第一の目標だ。パドレスは一塁手、三塁手、遊撃手とさまざまなポジションをこなせる選手として宋成文を生かしていく考えだ。

金慧成（キム・ヘソン）＝ドジャース＝はマイナーリーグでシーズン開幕を迎える。昨シーズンもシーズン途中から大リーグに昇格し、71試合で打率2割8分、3本塁打、17打点、13盗塁を記録した。金河成（キム・ハソン）＝アトランタ・ブレーブス＝は今年1月に韓国で凍結した道路で転倒、右手中指の腱を痛めた。5月以降にチームに合流できる見通しだ。