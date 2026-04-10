男性を誘惑する講義で5億円稼ぎ、中国・湖南省在住「性的知能のゴッドマザー」が活動再開

【NEWSIS】性的魅力の高め方を教える講義で人気を集め、今年の初めにSNS（交流サイト）アカウントを凍結されていた中国の女性インフルエンサーが、最近になって活動を再開したことが分かった。

【写真】性的魅力を伝授する女性インフルエンサーのジョウ・ユアンさん

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が7日、報じた。それによると、中国・湖南省に住む「性的知能のゴッドマザー」ことジョウ・ユアンさんは、女性を対象に性的魅力を高める方法を伝授してきた。オンライン・オフラインでの講義を通じ、およそ2400万元（約5億5500万円）の収益を上げたという。

ジョウさんはプライベート関連の内容だけでなく、女性の性的魅力を高めるための誘惑的表現、ジェスチャー、ファッションコーディネートなどを紹介し、人気を集めた。「異性と目を合わせるときは、目と体でX字を作りなさい」「ソフトな声で、各単語の最後の音を上げるように話すこと」などのアドバイスを送っていた。

ジョウさんのアカウントは当時、約20万人のフォロワーがついていたが、「低俗なコンテンツ」をアップしたとの理由で今年1月に凍結された。

ところが最近になって、ジョウさんが「ニーハオ・ジョウ大宝」という新たなアカウント名で活動を再開しているとの話がネット上で広まった。ジョウさんは先月8日と18日にライブ配信を行い、かつて物議を醸した講義を再び販売した。

現地の市場監督当局は「当時は広告内容が法に違反していたため制裁を加えた」としながらも「最近になって個人的に実施している配信は、我々の管轄範囲を超えており、別の機関やプラットフォームが調査する案件だ」と説明した。

ジョウさんが戻ってきたとのニュースに、ネットでは「ジョウ・ユアンは本当に男性のことをよく分かっている」「ジョウ・ユアンに学ぶくらいなら観相学を学んだ方がマシじゃないか」「低俗なテクニックなど学びたくはない」などの声が飛び交った。

キム・スビン記者