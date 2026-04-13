エネルギー安保「最脆弱国」の韓日、電力網連結してはいかが【寄稿】

切迫したエネルギー安全保障状況を骨身にしみて実感している今、その強化策として韓国と日本を結ぶ電力網連結を推進してはどうだろうか。韓国と日本は、エネルギー安保の面で世界「最脆弱国」である。米国の気候エネルギー専門家ロジャー・ピルキー氏がホルムズ事態を機に作成・公開したG20諸国の「エネルギー安保指数」によれば、0点（完全な海外依存）から100点（完全なエネルギー独立）までの採点で、韓国（13点）と日本（17点）がワースト1位、2位を占めた。サウジアラビア、ロシア、カナダは100点、米国は91点、中国は65点であった。

韓日の電力網連結は、両国の脆弱なエネルギー安保を補強する方策になり得る。電力の安定的供給能力が国家競争力を左右する時代だ。しかし、電気は需要と供給を刻一刻と正確に一致させなければ作動が停止してしまうエネルギーシステムである。バッテリーや水素などの電力貯蔵装置（ESS）を系統安定化設備として活用できれば望ましいが、それには膨大なコストがかかる。現状では、出力調整が機敏なガス発電所をバックアップ電源として使うのが現実的だ。韓日の電力網が連結されれば、ESSやバックアップ設備を共有する効果がある。発電リソースの設備利用率を高め、電力インフラへの投資負担を軽減する一助となるはずだ。

太陽光や風力は「変動性」という弱点を持つ。これは気象条件や時間帯の差という地理的限界に起因するものだ。韓国の最東端と最西端では、日の出の時刻は12分しか違わない。しかし韓日の電力網が結ばれれば、その時差は80分にまで広がる。これにより電力供給の弾力性を多少なりとも高めることができる。「電力共有区域」を広げれば、風力発電の突発的な強弱変化を分散し、平準化することが可能だ。台風や猛暑、極寒などの悪天候や不慮の事故で電力供給が滞った際、両国の予備電力を融通し合えば、電力網の信頼性は向上する。

海を越える国家間の長距離電力網連結は、すでに検証済みのアイデアだ。英国とデンマークは765kmの「バイキング・リンク」超高圧直流（HVDC）海底電力網を建設し、2023年から稼働を開始した。4年間、19億ドル（約2800億円）の予算で完成させている。オーストラリアとシンガポール、カナダと欧州、モロッコと欧州を結ぶ大陸間電力網も推進または構想段階にある。東アジアでもモンゴル、中国、韓国、日本を一つの網で結ぶ「アジア・スーパーグリッド」という構想があった。2011年の福島原発事故後、ソフトバンクの孫正義会長が提案したものだ。後にロシアまで含む構想へと拡張されたが、政策的議論の域にとどまっていた。

現在、韓国国内には済州と全羅南道を結ぶ3路線の海底電線が敷設されている。最も新しく完成した第3連携線（莞島〜東済州）は、96kmのHVDC電線を敷き、両端に変電所を建設するのに4700億ウォンの予算と2年の工期を要した。現在、政府は湖南と首都圏を結ぶ4路線（各2GW）の「西海岸海底エネルギーハイウェイ」も推進中だ。

地政学的関係を考慮すると、中国やロシアまで加わる東アジア広域統合電力網の構築は想像しがたい。しかし、韓国と日本に限定した電力網連結なら可能だと考える。現在、両国民の相互好感度は比較的高い。韓国の東南圏と日本の九州、あるいは本州南西部を結ぶ路線であれば、距離はおよそ250kmとなる。電圧や周波数の違いといった技術的障壁は大きな問題にはならない。まずは系統分離状態を維持しながら、必要な電力を融通し合う方式から始めることができるだろう。送電網の運用方式、料金精算、緊急時の優先供給ルールなど、制度設計面で衝突する利害関係を調整していく必要はある。電力網の共有によって経済の相互依存が深まれば、両国関係はより大きなビジョンへと進む契機を見出すこともできるはずだ。

去る1月、カナダのマーク・カーニー特使（元カナダ銀行・英イングランド銀行総裁）によるダボス会議での演説が世界に響いた。カーニー氏は、ルールに基づいた秩序が崩れた強大国競争の時代において、「食卓（テーブル）に座れなければ、メニュー（食べられる側）になる」と述べ、中堅国が連合して自らを保護すべきだと主張した。彼は「（中堅国同士の）レジリエンス（回復弾力性）への共同投資は、各自が要塞を築くよりも安くつく」とも語った。大韓商工会議所の崔泰源（チェ・テウォン）会長も昨年、様々なチャネルを通じて、韓日が究極的には欧州連合（EU）レベルの経済統合を追求すべきだという見解を明らかにしている。例えば、世界2位、3位のLNG輸入国である両国が共同購入に乗り出せば、価格交渉力を大幅に高めることができる。戦略産業に必要な鉱物のサプライチェーンや技術開発でも協力対応が可能だ。欧州連合もまた、1950年代に発足した石炭鉄鋼共同体から始まり、現在の経済共同体へと発展した。韓日の電力網連結は、エネルギー安保の脆弱性を補強するだけでなく、両国の繁栄の空間を大きく広げる努力の出発点となり得るのである。

※ 本記事はAIで翻訳されています。