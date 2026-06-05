「挑発で補償を期待する北朝鮮…もうその手は通じないと認識させるべき」

【新刊】李柱泰（イ・ジュテ）著『北朝鮮の危機造成と機会の窓』（Book Lab）

挑発し、対話し、補償を要求するのが北朝鮮の古くからのやり方だ。韓国・米国・中国・北朝鮮住民をターゲットにしている。1998年の北朝鮮による最初の長距離ミサイル挑発は、金正日（キム・ジョンイル）政権発足のためのイベントだった。2006年の最初の核実験は、米国の金融制裁で統治資金が凍結され、水害などで住民経済が奈落に落ちたことから、極端な危機の造成で「脱出の機会」をつくろうとする試みだった。09年の2回目の核実験と10年の延坪島砲撃なども、金正恩（キム・ジョンウン）世襲のためのものだった。

【写真】金正恩総書記の前で歓喜の涙を流す女子サッカー「ネゴヒャン」の選手たち

韓米などが北朝鮮を危機に陥れたことはない。北は危機を自ら招き、武力挑発で克服の機会をつくろうとする行動を繰り返してきた。核を持った金正恩は、さらに大きな危機をつくり、さらに大きな補償を要求できる。北が望む水準のカネと物資を支援してやれるのは韓国だけだ。30年以上も統一部（省に相当）で勤務した著者は「挑発で補償を期待する危機戦略はもはや通じない、ということを北にはっきりと認識させなければならない」と語った。現在の韓米政府が記憶すべきメッセージを盛り込んだ一冊。253ページ、1万8000ウォン（約1910円）

安勇炫（アン・ヨンヒョン）論説委員