高市首相「日韓関係発展を願う気持ちに勇気いただいた」　韓国の高校生から届いた日本語メッセージ公開

日本の高市早苗首相が先月の韓日首脳会談時に慶尚北道安東市で会った高校生たちからの日本語のメッセージを公開し、感謝の気持ちをつづった。

【写真】高市首相の投稿

高市首相は9日、交流サイト（SNS）「X（旧ツイッター）」の自身のアカウントに、安東豊山高等学校の生徒たちから受け取ったメッセージの写真を掲載し、「豊山高校の学生の皆さん一人ひとりが日本語で書いて下さったメッセージが私の元に届きました」と書いた。

そして、「李在明（イ・ジェミョン）大統領と一緒に鑑賞した安東の縄花火にも参加し、私達を歓迎してくれた方々です」「いずれも、とても美しい字で書かれた心温まる内容で、感激いたしました」と記した。

また、「日韓関係が未来に向けて発展することを願う学生の皆さんの気持ちに勇気を頂きました」「日韓両国が共に強く、共に豊かになるよう、これからも尽力していきます」と明らかにした。

高市首相は先月19日から20日にかけて安東市を訪れ、李在明大統領と韓日首脳会談を行い、エネルギー安全保障協力などについて協議した。

その後、両首脳は韓国伝統家屋が保存されている同市内の河回村で開催されたチュルブルノリ（縄花火）を共に鑑賞し、親睦を深めた。

イム・ソイン記者