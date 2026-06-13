記事入力 : 2026/06/13 09:20

不祥事相次ぐなか大邱選管庁舎内で職員がゴルフクラブを手にスイング練習、一般市民の動画投稿が話題に

大邱で懲戒委員会開催へ

市民ら「何やってるんだか」

▲イラスト＝UTOIMAGE
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　大邱市選挙管理委員会の庁舎で、ゴルフクラブを振る様子を動画撮影された職員が、懲戒委員会にかけられる見通しとなった。

　大邱市選挙管理委員会（大邱選管）は12日、中区選管の職員A氏を品位保持違反により懲戒委員会にかける予定であることを発表した。A氏は10日午後、大邱市中区の選挙管理委員会がある庁舎の4階階段踊り場で、個人のゴルフクラブを使ってスイングの練習をしていたことが分かった。

【写真】庁舎内でゴルフクラブを振る男性職員

　A氏は「昼食時間に一度練習したことは覚えているが、その後もやったかどうかは、はっきり覚えていない」と言ったという。この階段の踊り場には防犯カメラなどが設置されていないことが判明した。

　ところが、A氏のゴルフスイング練習の様子は、向かい側の建物にいた市民が動画撮影し、交流サイト（SNS）などに掲載したことから、インターネット上で拡散された。動画には、A氏がスイングしている様子を見た市民が「撮って、（ネットに）アップしなきゃ」と言う声も入っていた。

　動画が拡散されるや、ネットユーザーたちからは「何やってるんだか」「公務員が庁舎でゴルフの練習をするなんて、初めて見た」「こんな時にゴルフの練習をしたくなるとは、不思議だ」などのコメントが寄せられている。

　大邱選管の関係者は「事態を重く受け止めている。懲戒委員会を開き、調査結果に基づいて懲戒処分などの後続措置を検討する」と述べた。

大邱＝イ・スンギュ記者

朝鮮日報／朝鮮日報日本語版
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