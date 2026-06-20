たった一度の痛恨ミスで…韓国、メキシコに0－1と惜敗　サッカーW杯A組第2節

【TV朝鮮】（アンカー）

2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会で、韓国代表チームは史上初のW杯グループリーグ2連勝に挑みましたが、開催国メキシコに惜しくも敗れました。メキシコの4万人という観衆の一方的な応援にも耐えましたが、後半、DFの痛恨のミスが響きました。

【写真】GK金承奎が味方DFと交錯してボールを落とした様子

まず、メキシコからイ・ダソム記者がお伝えします。

（記者リポート）

前半16分、FWでスタメン出場したソン・フンミンがGKの位置を確認した後、巧みなシュートを放ちましたが、身をていしたメキシコのDFが阻止しました。

その瞬間、メキシコの観客4万人は凍りつきました。

前半を0－0で終えた韓国ですが、後半のDFのミスが手痛いものとなりました。

後半5分、相手のヘディングを処理する際、GK金承奎（キム・スンギュ）とDF李期奕（イ・ギヒョク）が衝突しました。

ルイス・ロモがこのチャンスを逃さず、先制ゴールを決めました。

洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は後半12分にソン・フンミンの交代という決断を下しました。

呉賢揆（オ・ヒョンギュ）、黄喜燦（ファン・ヒチャン）に続き、曺圭成（チョ・ギュソン）まで、5人のFWを投入しましたが、後半43分に最も惜しいプレーがありました。

曺圭成がゴール前でジャンプし、決定的なヘディングを放ちましたが、相手GKの神がかり的なセーブに阻まれました。

0－1で敗戦。

洪明甫監督率いる韓国代表チームはメキシコに敗れ、A組での1位獲得に失敗しました。

磨き上げてきたセットプレー戦術も生かすチャンスがありませんでした。

（韓国代表チームの洪明甫監督）

「失点した場面は少し残念ではありますが、それでも今日、選手たちはベストを尽くしたと思っています」

枠内シュート2本という決定力の物足りなさも課題です。

（FW曺圭成）

「FWなら当然決めなければならない場面なのに、決められなかったのがとても悔しい。とにかく第3節は絶対に勝たなければならない」

韓国代表チームは三日後、メキシコ・モンテレイへ移動し、挑戦を続けます。

25日に行われる南アフリカとのグループリーグ第3節で、韓国は最低でも引き分けさえすればベスト32にコマを進められます。グアダラハラからTV朝鮮、イ・ダソムがお伝えしました。

イ・ダソム記者

（2026年6月19日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）