1勝1敗の韓国、最終戦負ければ最悪の事態も…決勝トーナメント進出の条件は　サッカー北中米W杯A組

【TV朝鮮】（アンカー）

2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会 A組第2節、メキシコ戦に負けた韓国代表チームは焦りを感じています。どうすればベスト32（決勝トーナメント）に進めるのでしょうか。次の南アフリカ戦で引き分けるか勝てば、ベスト32に入れますが、もし負けたら状況が複雑になります。ユン・ジェミン記者が説明します。

【表】韓国がグループリーグを突破するための条件

（記者リポート）

メキシコ相手に勝ち点が得られなかった韓国は、勝ち点3のままでA組2位につけています。

まだベスト32進出はそれほど危ぶまれていませんが、25日に行われる南アフリカとの最終戦で負ければ、最悪の事態に陥る可能性があります。

今日1－1で引き分け、勝ち点を1ずつ分け合った南アフリカとチェコが最終戦で勝てば、韓国はグループ4位で脱落することになります。

ただし、チェコがメキシコに勝てなければ、グループ3位でベスト32進出が期待できます。

一方、韓国が南アフリカと引き分けにさえなればグループ2位が確定し、ベスト32に進出することができます。

（韓国代表チームの洪明甫〈ホン・ミョンボ〉監督）

「あと1試合残っているので…今日の試合は悔しいですが、うなだれる必要はありません。次の試合、最後の試合が残っているので、しっかり準備します」

南アフリカとの最終戦は文字通り生死にかかわるものです。

（南アフリカ代表チームのウーゴ・ブロース監督）

「韓国はメキシコとチェコの間のチームだと思います。規律が厳しいチームです。東洋の国々の特徴ですね」

スーパーコンピューターのリアルタイム予測では、韓国のベスト32進出確率は89.59％です。これは全参加国中21位で、日本よりも1ランク上です。

グループ2位でベスト32に進出した場合、アメリカ・ロサンゼルスでB組2位と対戦することになります。

これまでのところ、メキシコに続くもう一つの開催国・カナダが有力です。TV朝鮮、ユン・ジェミンがお伝えしました。

ユン・ジェミン記者

（2026年6月19日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）