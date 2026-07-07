「洪・前監督は出入り禁止」…米LAの韓国料理店にも貼り紙

【TV朝鮮】米国の、ある韓国料理店が、サッカー韓国代表チームの洪明甫（ホン・ミョンボ）前監督の出入りを禁止するという案内文を掲げた動画がソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）で話題になっている。洪・前監督に対する批判の声が韓国国内にとどまらず、在米韓国人社会にまで広がっている様子だ。

【写真】洪明甫・前監督の出入りを禁止するという案内文

米国ロサンゼルスで韓国料理店を営むAさんは先月27日、SNSに「サッカー韓国代表チーム監督の洪明甫は出入り禁止（Korean head coach Hong Myung Bo is banned from entry）」というメッセージとともに動画を投稿した。

動画には、「洪明甫は出禁」の案内文をAさん自ら店の出入り口に貼り出す様子が収められていた。

当該動画は、洪・前監督が2026 FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会グループリーグ敗退の責任を取って代表チームを辞めた後、米国に向かったというニュースと重なり、オンライン上で急速に拡散した。

これに先立ち、韓国国内では「洪明甫は出禁」という案内文を掲げた飲食店やカフェの写真が相次いでシェアされ、話題を集めていた。

一方、ある精神健康医学科のクリニックが「洪明甫の出入り歓迎」「一体なぜあのような選択をしたのか話を聞いてみたい」という案内文を掲示し、関心を集めるという一幕もあった。

ただ、批判が過熱する中で懸念の声も上がっている。先月28日には、あるオンラインコミュニティに洪・前監督を対象にした殺害脅迫を思わせる書き込みがあり、警察が関連性を調べるなど波紋が広がっている。