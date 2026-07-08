米国滞在中の洪明甫・前韓国代表監督「国会聴聞会に呼ばれれば出席する」

【TV朝鮮】サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）前監督が、韓国国会の聴聞会に出席する意向を明らかにしたことが分かった。

【写真】 強い非難の中で帰国した洪明甫・前監督

7日にチャンネルAが伝えたところによると、洪・前監督は最近、洪明甫奨学財団の関係者を通じて「国会聴聞会が進められるのであれば出席するつもりだ。呼ばれれば行く」との意思を伝えた。

奨学財団の関係者は「洪監督はワールドカップの成績不振の責任を取って辞任したが、最後まで選手たちを守ることも監督の役割だと考えている」と説明した。

続いて「選手たちに問題が発生したり非難の矢が向けられたりしないよう、聴聞会に出て、これまで話せなかった事情をすべて明らかにするという趣旨だ」と付け加えた。

洪明甫奨学財団は、国会聴聞会の日程が確定すれば、洪・前監督の帰国について公式に明らかにすることも検討しているという。

進歩（革新）系与党「共に民主党」所属の国会文化体育観光委員らは、保守系最大野党「国民の力」の議員らが出席するかどうかとは関係なしに、22日に聴聞会を行う方向で検討を進めている。

また、きょう（7日）までに聴聞会の証人と参考人の名簿を取りまとめる計画だと伝えられている。

先月30日に韓国へ戻ってきた洪・前監督は、それからわずか二日後の今月2日、家族がいる米国に向かった。