SKハイニックス、ナスダック上場初日に13％急騰の168ドルで取引終了　「興行成功」

SKハイニックスがナスダック上場の初日、13.08％急騰して無事にデビュー戦を飾った。始値は170ドルと、公募価格（1株当たり149ドル）を14.1％上回る水準で形成されるなど、この日の米国株式市場を熱く沸かせた。

【写真】SKハイニックス 韓国総合株価指数の時価総額1位に躍進

10日の米ニューヨーク株式市場でSKハイニックスは、米国預託証券（ADR）をナスダックに上場した初日、投資家らの熱い関心を集めた。同日午前9時30分、崔泰源（チェ・テウォン）SK会長のオープニングベル・セレモニーと共に取引を開始したSKハイニックスは、1株当たり170ドルで始まり、終始170ドル台の高値圏で推移した。取引時間中に一時177ドルまで急騰したSKハイニックスは、168.49ドルで取引を終えた。

ADRの1株が韓国株式の0.1株に相当するという点を考慮し、終値を韓国ウォンに換算すると、韓国株式1株当たりの価値は約252万8000ウォン（約27万2000円）となる。これは前日の韓国取引所におけるSKハイニックスの終値（218万ウォン＝約23万5000円）を約16％上回る水準だ。

英フィナンシャル・タイムズ（FT）は「SKハイニックスは、AI（人工知能）投資ブームの中心にある企業に対する投資家の需要を示した」とし、「アナリストらは今回の外貨建て上場がSKハイニックスの価値を高め、マイクロンなどの世界的な同業他社に対するディスカウントを縮小させると期待している」と報じた。

ニューヨーク株式市場はこの日、一斉に上昇した。ダウ平均は0.3％、大型株中心のS&P500指数は0.4％、ハイテク株中心のナスダック総合指数は0.3％上昇した。ビッグテック企業が健闘し、NVIDIAは4％、Metaは6％、AMDは2％、テスラは0.3％、マイクロソフトは0.2％値上がりした。なお、アマゾンとアップルは下落した。

国際原油価格は、米国とイランの交渉可能性に対する期待から下落した。ブレント原油は前日比0.38％安の1バレル当たり76.01ドル、ウエスト・テキサス・インターミディエート（WTI）は0.93％安の1バレル当たり71.41ドルで取引を終えた。米国とイランがホルムズ海峡を巡り、互いに断続的な攻撃を続けている中、仲介国であるカタールの交渉団がイランを訪問したと伝えられた。