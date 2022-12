BIGBANG出身のT.O.P　前澤友作氏と宇宙旅行…「とても光栄」

【NEWSIS】男性アイドルグループBIGBANG(ビッグバン)出身のT.O.P(トップ、35)=本名:チェ・スンヒョン=が宇宙旅行に出発する。

T.O.Pは9日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」に「Hello, We are the dearMoon crews!(ハロー、ウィー・アー・ザ・ディアムーン・クルーズ!)」と書かれたポスターをアップした。

T.O.Pの関係者もこの日、テスラ最高経営責任者(CEO)イーロン・マスク氏設立の米宇宙探査企業「スペースX」が来年展開する月観光プロジェクト「ディアムーン」に、T.O.Pが参加することを認めた。

同プロジェクトは民間人初の月旅行を目標に、T.O.Pをはじめ8人のクルーが参加する予定だ。

これは、日本最大のファッション専門インターネット・ショッピング・モール「ZOZOTOWN(ゾゾタウン)」の創設者であり、eコマース企業「スタートトゥデイ」創業者でもある有名起業家・前澤友作氏が企画したアートプロジェクトの一環でもある。スペースXが開発した宇宙船に約7日間乗って、月の軌道を回り飛行する予定だ。

「ディアムーン・クルー」では同日、ユーチューブ公式チャンネルに、T.O.Pが「ディアムーン・プロジェクトのクルー・メンバーに選ばれてとても光栄です。ディアムーン・プロジェクトに志願したのは、新たな刺激と気づきを得たいからです」と語る動画も公開した。

そして、「大韓民国の国民であり、一人の芸術家として、大韓民国初の民間人が月に行き、祖国を代表することについて、大きな誇りと責任感を感じます」「大韓民国代表としてディアムーン・クルー・メンバーたちのために役に立ちたい」と語った 。

T.O.P以外にも今回のディアムーン・プロジェクトには、BTS(防弾少年団)とのコラボでも有名なDJ兼プロデューサーのスティーヴ・アオキをはじめ、フォトグラファーのリアノン・アダム、カリム・イリヤ、振付師のイェミ・A・D、ミュージシャン兼ユーチューバーのティム・ドッド、ドキュメンタリー作家のブレンダン・ホール、俳優デヴ・ジョシー、そしてバックアップ・クルー・メンバーとしてはスノーボーダーのケイトリン・ファリントン、ダンサーのMiyuと、さまざまな国や分野のアーティストたちが抜てきされた。

T.O.Pは今年2月にBIGBANGを発掘したYGエンターテインメントとの専属契約が終了した。

チョン・ジェギョン記者