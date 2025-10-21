共に民主チェ・ミンヒ議員「量子力学の勉強で娘の結婚式に構っていられなかった」　ご祝儀騒動を釈明

韓国与党・共に民主党所属のチェ・ミンヒ国会科学技術情報放送通信委員長が国政監査中の18日、娘の結婚式を国会で開いた際、被監査機関のフラワースタンドを受け取り、モバイル招待状に一時、「カード決済」機能を入れていたとして批判を浴びたことについて、「量子力学の勉強で娘の結婚式に構っていられなかった」と釈明した。

【写真】モバイル招待状に表示された「カード決済」機能

20日、国会科学技術情報放送通信委員会の放送通信メディア審議委員会国政監査で、野党・国民の力の朴庭勲（パク・ジョンフン）議員は、チェ・ミンヒ委員長の娘の結婚式に同委員会の被監査機関からフラワースタンドが数多く寄せられ、ずらりと並べられた写真を公開し、「非常に不適切な行動だと思う」と述べた。そして、「通常、政治家の結婚式（招待状）には『知人だけを招待し、フラワースタンドや祝儀は遠慮する』という文章を入れるのが国民に対する礼儀だ」と言った。

これに対して、チェ・ミンヒ委員長は「それぞれの家庭ごとに雰囲気が違うし、誰が主導して結婚式をするかには違いがあると思う」と言った。そして、「結婚式の前日になって娘が『結婚式は明日だ』というメッセージを送ってきた。全てを娘が主導したので、式の日を告げても私が忘れるから、『必ず出席して (と念を押された)』」と述べた。

さらに、チェ・ミンヒ委員長は「私の質疑内容をご覧になったなら（分かると思うが）、文系の私は量子力学を勉強しようと、夜ほとんど眠れないくらい（頑張った）。量子力学を毎日勉強して、量子耐性暗号(量子コンピューターが解読できない暗号技術)を勉強し、暗号通信をほぼ覚えるくらいだった。本当に家事や娘の結婚式に構っていられなかった」と言った。

その上で、「普段の私なら事細かに話を聞いて、フラワースタンドは受け取るな、ああするな、こうするな、などと言っただろうが、そういう時間がなかったために、このようなことが起こった。私は子どもが2人いて、2人とも結婚する際に『フラワースタンドを受け取るな』とは言いにくい。もっと気をつけたい」と述べた。

批判を浴びた後、チェ・ミンヒ委員長の娘のモバイル招待状からはカード決済機能が消えた。 しかし、今月18日の結婚式場にはフラワースタンドが約100基並び、その中には韓国航空宇宙研究院、原子力安全委員会、放送通信電波振興院など、同委員会の監査を受ける立場の機関が送ったものが大多数だったという。また、KT、LGユープラス、ネイバー、現代自動車などの大企業もフラワースタンドを送ったとのことだ。

ユ・ジョンホン記者