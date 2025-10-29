共に民主チェ・ミンヒ議員「虚偽情報はがん、免疫細胞が自分を攻撃」「再び盧武鉉精神で武装しよう」　党内で高まる辞任圧力を念頭か

韓国国会科学技術情報放送通信委員長を務めている与党・共に民主党チェ・ミンヒ議員が10月28日、「私たちの体の免疫細胞は敵と自分をはっきり区別し、がん細胞だけを選んで攻撃しなければならない。しかし、時には免疫細胞が判断力を失い、自分の体の健康な細胞まで攻撃する」と述べた。チェ・ミンヒ議員は国政監査期間中に国会内の建物で娘の結婚式を挙げただけでなく、「量子力学を勉強するのに必死で、娘の結婚式に構っていられなかった」と釈明するなどして、批判の声が相次いでいる。同党内でも「不適切だ」という批判が出ているため、そうした声を念頭に発言したものと受け止められている。

【写真】チェ・ミンヒ議員がスマホで大企業・報道機関関係者の氏名・金額が書かれた「ご祝儀リスト」を送信する様子

チェ・ミンヒ議員は同日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「メディアで言えば、がん細胞は悪意のある虚偽・操作情報だ。悪意のある虚偽・操作情報は社会的価値観を病ませるがん細胞だ。特定の条件では、悪賢いがん細胞が（自己免疫疾患を予防する）制御性T細胞を誘惑する」「制御性T細胞の混迷を防ぎ、免疫細胞ががん細胞だけを攻撃するようにする究極の抗がん剤が出てくればがんは征服されるだろう」と言った。そして、「私たちが判断力を失わないことが重要だ。虚偽・操作情報に振り回されないよう、覚醒していなければならない。再び盧武鉉（ノ・ムヒョン＝元大統領）精神で武装しよう」とも述べた。

これに対して、盧武鉉元大統領の娘婿である郭相彦（クァク・サンオン）共に民主党議員は同日、「価値を無視して利益を追求すること、共同体の利益ではなく自分の利益を選択することは、盧武鉉精神ではない。少なくともご都合主義は盧武鉉精神ではないだろう」とチェ・ミンヒ議員を批判した。同党の朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官は前日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に「全国会議員の中に、チェ・ミンヒ議員のようにした（祝儀を返した）国会議員がいるという話を私はこれまで聞いたことがない」としてチェ・ミンヒ議員を擁護し、かえって騒動を広げた。チェ・ミンヒ議員は同日午後、説明せずにフェイスブックの書き込みを削除した。

チェ・ミンヒ議員は26日には国会本会議場で、娘の祝儀を被監査機関に返すよう自身の補佐陣にメッセージ・アプリ「テレグラム」で指示する様子が報道機関のカメラに捉えられた。また、20日の国政監査中、自身に対する報道が不公正だとしてMBC報道本部長に国政監査非公開業務報告の場からの退場を命じ、与党内でも「委員長職を辞任せよ」と批判の声が上がっている。

こうした中、野党・国民の力はチェ・ミンヒ議員を収賄罪で告発すると明らかにした。同党の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表は「賄賂を返しても（容疑は）成立する。チェ・ミンヒ議員は国会科学技術情報放送通信委員会の委員長の席に座ってはならない」と述べ、辞任を求めた。国民の力は、同委員会の職員3人がこのほど過労で倒れたことに関しても、重大災害処罰法違反の疑いでチェ・ミンヒ議員を告発する案を検討するとしている。

「チェ・ミンヒ議員を請託禁止法違反の疑いで調査してほしい」という通報を受けた国民権益委員会は調査するかどうかを検討しているところだ。

兪鍾軒（ユ・ジョンホン）記者