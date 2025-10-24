娘の結婚式に国政監査対象機関から多数の花輪、共に民主チェ・ミンヒ議員は「要請あった」との証言を真っ向否定

韓国野党・国民の力の金張謙（キム・ジャンギョム）議員が23日、李真淑（イ・ジンスク）前放送通信委員会委員長がチェ・ミンヒ議員室から「娘の結婚式に花輪を出してほしい」との要請を受けたと主張した。与党・共に民主党のチェ・ミンヒ議員は国会科学技術情報放送通信委員会の委員長を務めている。

【写真】スクリーンに映し出された結婚式花輪を巡るやりとり

金張謙議員は同日、国会科学技術情報放送通信委員会の国政監査で「李真淑氏は放送通信委員長だった時期に、職員から『チェ・ミンヒ委員長の娘の結婚式があるそうなので、花輪を贈ってください。儀礼的なことです』と言われたという話を聞いた」「当時、職員は『実はチェ・ミンヒ議員室から贈ってほしいと連絡が来た』と話した」と述べた。

金張謙議員は、放送メディア通信委員会のキム・ヨングァン事務局長担当職務代理に対しても「（チェ・ミンヒ委員長の娘の結婚式に）放送メディア通信委員会の花輪が届いた。要請を受けたものなのか、どういうものなのか知っているか」と質問した。

すると、キム・ヨングァン処長は「通常の慣例により放送通信委員会の名義で贈ったものと記憶している」と答えた。

チェ・ミンヒ委員長は「金張謙議員の質問に対して放送メディア通信委員会に確認した。委員長室からは『放送メディア通信委員会に花輪を要請したことはない』との回答があった」と反論した。

その上で「チェ・ミンヒ議員室の職員の『誰かが』贈ってくれと言ったということではないか。それを（誰なのか）確認してくれれば、その職員に聞いてみるようにする」と述べた。

ピョン・ジョンヒョン記者