娘の結婚式に監査対象機関からご祝儀、議員室職員に管理任せた共に民主チェ・ミンヒ議員の公私混同パワハラ行為に批判殺到

韓国与党・共に民主党のチェ・ミンヒ議員（国会科学技術情報放送通信委員長）が娘の結婚式の時、被監査機関や一部の野党政治家から渡された祝儀に関して、議員室の補佐陣に私的業務をさせていたことが分かり、物議を醸している。

【写真】チェ・ミンヒ議員がスマホで大企業・報道機関関係者の氏名・金額が書かれた「ご祝儀リスト」を送信する様子

このほどカメラに捉えられたチェ・ミンヒ議員のスマートフォンの画面から、同議員は報道機関・大企業関係者らから計930万ウォン（約100万円）を受け取ったというリストを議員室補佐陣に送信していたことが分かった。チェ・ミンヒ議員はこれについて「渡された祝儀を返すよう補佐陣に指示する内容だった」と説明した。

これに対して、故・朴元淳（パク・ウォンスン）元ソウル市長セクハラ（性的嫌がらせ）事件の被害者の代理人を務めた金在蓮（キム・ジェリョン）弁護士は「議員室の補佐陣は私奴婢（しぬひ＝私賤）なのか？ 娘の結婚に対する祝儀の返還は個人の手続きだ。その手続きを補佐陣に指示？ 公務員の私的業務だ」と述べた。

また、野党・国民の力の崔宝允（チェ・ボユン）首席報道官は論評を出し、「国会科学技術情報放送通信委員長として国政監査期間中に被監査機関から祝儀とお祝いの花輪を受け取った点は明白な利害衝突行為だ。また、補佐陣に祝儀の整理までさせたとすれば、犯罪に近いパワハラ行為だ」と述べた。

国民の力は「既に『集金』したのは変わらない事実だ。むしろ集金の『金額』まで明らかになったものであり、『金英蘭（キム・ヨンラン）法（＝不正請託および金品等の収受禁止に関する法律）』違反の可能性もある」と述べた。その上で、「常識的な国会常任委員長の姿としては想像もできないことだ。関連機関を監視する『番人』が『入金窓口』に成り下がったのではないかと国民は激怒している」と言った。

シン・ジイン記者