共に民主党首席報道官「チェ・ミンヒのようにご祝儀を返した議員はいるのか」「罪のない者がまず石を投げよ」

韓国与党・共に民主党の朴洙賢（パク・スヒョン）首席報道官は28日、国会科学技術情報放送通信委員長を務める同党所属チェ・ミンヒ議員の娘の「ご祝儀問題」について、「私はチェ・ミンヒ議員を見て（自らを）恥じた。私はチェ・ミンヒ議員のように『利害衝突の祝儀』を見極めることもできず、返す勇気など思いもしなかった」と語った。

朴洙賢報道官は同日、交流サイト（SNS）「フェイスブック」に、チェ・ミンヒ議員が被監査機関から受け取った祝儀を返したことについて、「チェ・ミンヒ議員が娘の結婚式を国政監査中に国会で挙げたとか、本会議場で私的業務をしたとかいう批判はあり得るだろう」としながらも、「そうした場合でも、新婚夫婦が耐えなければならない苦痛もあることを考えなければならない。人生の最も幸せな瞬間が苦痛に変わってしまった若者2人の人生はどうなるのか？」と書いた。

その上で、「チェ・ミンヒ議員を非難し告発する方々の中に、いや、全国会議員の中に、チェ・ミンヒ議員のようにした国会議員がいるという話を私はこれまで聞いたことがない。もう、あれほどやったのだからいいではないか？ 『あなたがたの中で罪のない者がまず石を投げよ』（聖書ヨハネによる福音書第8章の言葉）」と言った。

チェ・ミンヒ議員の娘は国政監査期間だった18日、国会の「サランジェ」という外賓の接見や催しが行われる建物で結婚式を挙げた。モバイル招待状には当初、クレジットカード決済のリンクまで入っており、議論を呼んだ。

チェ・ミンヒ議員は26日、国会本会議場で大企業・報道機関関係者などの名前と金額が書かれたリストをメッセージ・アプリ「テレグラム」で自身の補佐陣に伝える様子が報道機関のカメラに捉えられ、物議を醸した。

チェ・ミンヒ議員側は「ご祝儀リスト」について、「機関および企業から渡された祝儀を返すよう補佐陣に指示する内容だった」と言った。しかし、野党は「賄賂を返しても収賄罪は成立するし、補佐陣を私的業務に動員した」として、委員長職の辞任を要求している。

