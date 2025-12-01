世論工作？　韓国人を装って韓国保守を批判する中国発の投稿、国籍表示制は解決策になるのか

【TV朝鮮】（アンカー）

SNS（交流サイト）で、中国のアカウントが韓国の国内世論の操作を試みている、という疑惑が浮上しました。野党はこれを防ぐため、コメント国籍表示法も発議しました。実情はどうなのか、この制度に実効性はあるのか、シン・ユマン記者と調べてみたいと思います。シン記者、いまSNSで何が起きているんでしょうか？

【図】韓国ポータルサイトの記事に中国発コメント

（記者）

SNSプラットフォーム「X（旧ツイッター）」で、親与党系アカウントのアクセス位置が「中国」だと判明した―というのが、保守系野党「国民の力」に所属する朱晋佑（チュ・ジンウ）議員の主張です。韓国語で韓国政治関連の内容を投稿していますが、実際のアクセス位置は中国になっていました。X側が最近、アカウントの持ち主の国籍とアクセス位置を表示し始めたことで、こうした事実が分かりました。最も活発なあるアカウントは、韓国政治関連の書き込みを7年近く続けていますが、その数は合計6万5000本にもなります。

（アンカー）

具体的に、どういう内容を投稿しているんですか？

（記者）

裁判を受けている尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領や野党政治家に対する露骨な非難の書き込みがほとんどです。李大統領や与党側については好意的な書き込み一色です。11月の大統領歴訪の成果や首相動静のようなものも投稿しています。

（アンカー）

これらのSNSアカウントの正体は何ですか？

（記者）

中国国内では、Xやインスタグラムなど西側世界のSNSを使うことはできないように、ファイアウォールで防いでいます。X側は、アクセス位置操作プログラムの「VPN」を使っている場合には当該アカウントに「盾マーク」が表示されるようにしましたが、今回問題になったアカウントはアクセス位置が中国でありながら、盾マークもありません。

（アンカー）

混乱してしまいます。どのような可能性を考えることができるでしょうか？

（記者）

まず、Xの位置特定システムが不完全で、アクセス位置の把握を誤った可能性があります。実際、黄教安（ファン・ギョアン）元首相のXアカウントの国籍がシンガポールと表示され、修正されるという事案がありました。二つ目の仮説は、西側のSNSへのアクセスを遮断していた中国のファイアウォールが、特定のアカウントに限って解除されたというものです。学界の一部からは「中国当局の許諾なしには不可能」という声も出ましたが、まだ推定の段階です。

（アンカー）

ですが、こうした問題は根強く中国と関連付けられているようですね？

（記者）

韓国国内の研究によると、2023年と昨年にそれぞれ2カ月ずつ、ポータルサイトの記事コメントを調査したところ、77のコメントアカウントについて中国のものだという疑いがあるという結果が出ました。ニックネームが「Dongtianyao」「Chen Yang」のように中国人の名前のようなものや、「偉大な中華民族」というものもありました。これらは主に、韓中産業競争関連の記事で「原産地を見て韓国産は取り除く」などのコメントを残していました。

（キム・ウンギョン／カトリック関東大学警察行政学科教授）

「CCTV（中国中央電視台。中国の国営テレビ局）やこういう場所で出てくる、中国が指向する一定の政策、国際関係だとか、こういうものを全て反映しているコメントがはっきりと現れています」

（アンカー）

代案として、韓国のポータルもXのように国籍表示制にするのはいかがでしょうか？

（記者）

中国のコメント部隊が韓国のポータルにどれくらい大勢いるか、把握できるでしょう。韓国国民も警戒心を持ってコメントを見る雰囲気が生じるだろうと見込まれます。ただし今回のXの事例でも見られたように、幾つかの要因によって位置の混乱が起きることはあり得るので、実効性は低いという指摘も出ています。

（朴基雄〈パク・キウン〉／世宗大学情報保護学科教授）

「やろうと思えば、どの国、どのリージョン（地域）でもサーバーを立てて、どんなことでもできますよ。発現地については、そういう情報を避けたり変えたり、そういうことがあまりにも簡単な世の中になってしまいました」

（アンカー）

世論操作の主体が誰なのか把握すること、その試みを防ぐこと、どちらも至急であるように見えます。シン記者、ありがとうございました。

シン・ユマン記者

（2025年11月28日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）