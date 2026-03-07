WBC：東京ドームを震撼させた大谷の満塁弾…日本の打線爆発、台湾に13－0でコールド勝ち

大谷翔平（31）＝ロサンゼルス・ドジャース＝は宇宙人のようだった。1人で異次元の野球をしていた。バットを一度振るたびに、なぜ自身がスーパースターであるのかを証明した。

大谷は6日、東京ドームで開催された第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組、台湾との第1戦で、まるで野球漫画のような活躍を見せた。4打数3安打5打点をマークし、日本が13－0で7回コールド勝ちするのに貢献した。日本は2024年のプレミア12決勝で台湾に敗れたが、今回の大勝で完全に雪辱し、2023年に続くWBCでの2連覇に向けて一歩踏み出した。

1番・指名打者（DH）の大谷は、1回表に台湾先発の鄭浩均（ジェン・ハオジュン）＝中信ブラザーズ＝の初球を捉え、弾丸のような二塁打を放った。打球の速度は時速180キロメートルを超えていた。これでエンジンがかかった大谷は、0－0の同点で迎えた2回表一死満塁の場面で、鄭浩均の4球目、甘いカーブをたたいた。軽くバットを振ったように見えたが、ボールはそのままライトフェンスを越えた。飛距離112.1メートルの満塁ホームラン。観客4万2314人の大歓声で、東京ドーム全体が揺らいだように感じた。

大谷のホームランで4－0とリードした日本はさらに5点を追加、9－0だった二死一・三塁のチャンスで大谷が再び打席に立った。台湾の投手交代でマウンドに立った胡智為（フー・ジーウェイ）＝統一ライオンズ＝の初球を打ち、1打点となるタイムリーヒットにした。日本は2回表の1イニングだけで大量10点を挙げたが、そのうち5点は大谷が1人で挙げたものだった。大谷は1回と2回の3打席でバットを3回振り、二塁打、満塁ホームラン、安打となった。

火がついた日本打線は3回でも冷めることがなかった。鈴木誠也＝シカゴ・カブス＝と吉田正尚＝ボストン・レッドソックス＝の安打でチャンスを作り、岡本和真＝トロント・ブルージェイズ＝のタイムリーで1点を追加した。続いて、源田壮亮＝西武ライオンズ＝の2打点となるヒットが飛び出し、13－0で試合の行方が決まった。日本の先発投手、山本由伸＝ドジャース＝は2回と3回2／3イニングを無安打無失点で抑えた。その後、投手4人が継投し、台湾打線をたった1安打に抑えた。台湾は前日のオーストラリア戦から16イニングにわたり得点できていない。

同日、日本対台湾戦に先駆けて行われた試合では、オーストラリアがチェコに5－1で勝った。オーストラリアは台湾戦での勝利（3－0）に続き、2連勝してC組の単独首位に立った。 2回に1失点したオーストラリアは、3回表二死一・二塁という場面で、カーティス・ミード＝シカゴ・ホワイトソックス＝が3ランホームランを放ち、一気に試合をひっくり返した。オーストラリアは8日に日本、9日に韓国と対戦する。

東京＝ヤン・スンス記者