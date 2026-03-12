イラン戦争で脚光浴びる韓国製防空兵器…英紙「韓国防衛産業が台頭」

アラブ首長国連邦（UAE）に配備された韓国製防空兵器「天弓II」が、イランとの戦争で性能を立証してみせる中、外信もこれを取り上げて韓国の防衛産業に光を当てている。

【写真】中国がイランに提供した防空網 米・イスラエルの空爆に歯が立たず信頼性低下に拍車

フィナンシャル・タイムズ（FT）紙は10日、「イラン戦争で格安なパトリオット競合製品を提供する韓国防衛産業が台頭」（Iran war lifts K-defence company offering cheap Patriot rival）というタイトルの記事で、今回のイランとの戦争で注目されている天弓IIに言及した。

天弓IIは、パトリオットと共に韓国型ミサイル防衛（KAMD）システムの核心となるアセット（軍事資産）だ。韓国製の地対空誘導ミサイルで、ミサイルや航空機を中高度で迎撃する。天弓IIは8基の発射管を積んだランチャー（発射装置）車両4台と多機能レーダー、交戦統制システム（ECS）などで構成される。ミサイルと統合システムはLIGネクスワン、レーダーはハンファ・システム、ランチャーと車両はハンファ・エアロスペースがそれぞれ生産している。実戦配備が始まってから2年後の2022年に締結したUAEとの輸出契約を皮切りに、サウジアラビアとイラクも併せて中東3カ国の防空網に進出し、これまでの輸出分だけでもほぼ13兆ウォン（現在のレートで約1兆4000億円。以下同じ）に迫るといわれている。

今回のイランとの戦争で、UAEの天弓II部隊が相当な戦果を挙げたというニュースが伝えられ、注目が集まり始めた。韓国国会国防委員会の庾竜源（ユ・ヨンウォン）議員＝保守系野党『国民の力』所属＝によると、UAEに配備された二つの天弓II部隊はおよそ60発の迎撃ミサイルを発射し、96％の迎撃成功率を記録した。初の実戦投入かつ、韓国製誘導兵器が実戦で敵のミサイルを撃墜した初の事例でもある。

こうしたニュースが知れ渡り、LIGネクスワンの株価はイランとの戦争が始まる前の2月に比べ47％上昇した。このところ韓国の証券市場全般が下落傾向を示しているのとは、明らかに対照的だ。

FT紙は「米国とイスラエルの対イラン戦争の受恵者として韓国のミサイル防衛専門企業が浮上しつつある」「より低廉な防空システムに対する需要が株価を引き上げ、韓国の成長する防衛産業が関心を集めている」と評した。

さらにFT紙は、天弓IIの成功は韓国の防衛関連企業が次第に一つの生態系として作動しつつあることを示している、という見解も提示した。