「トイレ1人1回2000ウォン」　カフェの注文タッチパネルに新メニュー、韓国ネットで賛否

あるカフェが飲み物を注文せずにトイレだけを利用する人々を対象に別途の料金を設定したことから、賛否両論が巻き起こっている。

交流サイト（SNS）やインターネット・コミュニティー・サイトではこのところ、「最近流行しているカフェの新メニュー」というタイトルの投稿が拡散されている。

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公開された写真を見ると、あるカフェのセルフオーダー用タッチパネル画面に男女トイレのピクトグラムとともに「注文なしでトイレのみ利用（1人1回）」と書かれている。価格は2000ウォン（約210円）だ。

投稿者は「お互いに顔を赤くしないためにトイレ利用メニューが登場した」と書いている。カフェで飲み物を注文せずにトイレだけを利用する問題について、店側と客の間で対立を引き起こしているため、新しいサービスが登場したものと推測される。

これを見たネットユーザーたちの間では賛否が分かれている。カフェを経営しているというあるネットユーザーは「席にバッグを置いたまま注文するふりをして、トイレだけ使ってこっそり出て行く人をたくさん見た」と語り、写真の店の経営者に共感した。別のネットユーザーは「カフェのトイレは公共施設ではなく、明らかに私有地なのに、こんなメニューが登場するなんて、タダで利用しようとする人がどれだけ多いことか」とコメントした。だが、そうした一方で、「利用料金が高すぎる」「冷たい」「さらに多くのカフェでお金を払ってトイレを使わなければならなくなるのでは、と思うと恐ろしい」といった反対意見もあった。

昨年12月にも、あるカフェで飲み物を注文せずにトイレを利用したところ、店主に営業妨害だとして通報されたという出来事が話題になった。この時はトイレを利用して出てきた客が謝罪し、安い飲み物を注文すると提案したが、店主は「絶対にコーヒーを注文しなければならない」と言ったためもみ合いになり、警察に通報した。しかし、出動した警察は、客に営業妨害の疑いはなく、トイレ利用行為も処罰対象ではないと判断した。

チョン・アイム記者