韓国政府の総債務が初の6500兆ウォン超え…GDPの2.5倍

政府・家計・企業の債務を全て合計した韓国の総債務が初めて6500兆ウォン（約690兆円）を超えた。経済全般で債務が急速に増加している中、特に政府債務の増加速度が急速であると指摘されている。国際決済銀行（BIS）が23日に発表した。

発表によると、昨年の7－9月期末時点で韓国の総債務は6500兆5843億ウォンであることが集計で分かったという。これは1年前（6220兆5770億ウォン）より約280兆ウォン（約29兆円、4.5％）の増加だ。総債務は2021年1－3月期に5000兆ウォン（約530兆円）、同年10－12月期に5500兆ウォン（約580兆円）、2023年10－12月期に6000兆ウォン（約630兆円）と増え続けており、急増傾向が続いている。

韓国の国内総生産（GDP）に対する総債務比率は248％で、1年間に韓国経済が稼ぐ所得の2.5倍に達する債務を抱えていることになる。これは1年前（246.5％）より1.5ポイント高い。

債務項目別では、政府債務（1250兆ウォン、約132兆円）の増加率が9.8％と最も高く、企業債務（2907兆ウォン、約307兆円）は3.6％、家計債務（2342兆ウォン、約248兆円）は3.0％増加した。政府債務は家計債務や企業債務の2倍以上の速さで増加している。

また、国際金融協会（IIF）の資料によると、昨年10－12月期末のGDPに対する政府債務比率は48.6％で、過去最高を記録したとのことだ。これは1年前（43.6％）より5ポイントの急上昇だ。同比率は2024年初めまでは45％前後だったが、昨年4－6月期から急激に上昇し、50％に迫っている。韓国の政府債務比率は、米国（122.8％）、日本（199.3％）、フランス（110.4％）、英国（81.1％）、ドイツ（62.5％）などの主要国よりも低いが、増加速度が急激すぎると懸念する声が上がっている。

家計債務比率（89.4％）はやや下がったが、IIFで統計を集計した62カ国の中ではカナダ（100.4％）に次いで2番目で、依然として高いままだ。一般的に、家計債務比率が80％を超えると成長率が鈍り、景気後退の可能性が高まるという分析が多い。韓国は2014年以降ずっと80％を超えており、同期間に家計債務比率を引き下げた英国・米国・ユーロ圏など主要先進国とは対照的だ。

金智燮（キム・ジソプ）記者