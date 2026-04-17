政府債務比率の急速な上昇、IMFが韓国を名指し警告

国際通貨基金（IMF）は14日に出した「財政モニター（Fiscal Monitor）」報告書で、米国を除く先進国グループ内で各国の財政の流れがはっきりと分かれており、特に韓国の政府債務比率が急速に上昇するだろうと警告した。IMFや韓国企画予算処（省庁の一つ）などが15日に明らかにした。

同報告書によると、先進国グループの総公共債務は中期的に見て国内総生産（GDP）の94％水準で安定するものと見込まれているが、国ごとの詳細な見通しには差があったとのことだ。

同報告書は、スペインと日本の債務比率は低下すると予想しているが「これとは対照的にベルギーと韓国は債務比率がかなり増加する（significant increases）と予想される」「2031年までにベルギーの債務はGDPの122％を超え、韓国は63％に達するだろう」と見通した。

5カ月前は「段階的に上昇（rise gradually）する」と診断したのに反し、警告レベルが一段と高くなったものだ。

その一方で、IMFは韓国のGDPに対する一般政府債務（D2）比率を2030年の時点で61.7％と予想、昨年10月の見込み値（64.3％）と比べると2.6ポイント低く修正した。

これは、IMFが韓国の名目成長率の見通しを2025年は2.1％から4.2％、2026年は2.1％から4.7％へと引き上げた影響だと見られる。

チョン・ウナ記者