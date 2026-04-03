26兆ウォン補正予算案を提案した李在明大統領に野党反発「地方選用ばらまき予算」

【TV朝鮮】（アンカー）

李在明（イ・ジェミョン）大統領が2日、国会を訪れ、26兆ウォン（約2兆7000億円）を超える補正予算案の迅速な処理を求めました。中東情勢の影響で国民生活や経済は戦時下のような状況だとした上で、「危機」という言葉だけで28回も言及しました。最大野党・国民の力の張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は（6月3日の全国同時地方）選挙を前に、票集めのための補正予算案だと批判しましたが、大統領と張東赫代表が直接会った時、どんな言葉が交わされたのでしょうか。チェ・ジウォン記者がお伝えします。

【図】2026年度第1次補正予算案

（記者リポート）

施政演説のために国会を訪れた李大統領はまず、張東赫代表にあいさつしました。

（李大統領）

「（張東赫）代表、お疲れさまです。いつか一度、会って話しましょう」

ネクタイの色を巡って、とげのある冗談が交わされました。

（李大統領）

「ずっと見ていたんですが、（張東赫）代表はなぜ（国民の力のシンボルカラーである）赤いネクタイにしなかったんですか？ 色がいつの間にか変わっているね？」

（与党・共に民主党の鄭清来〈チョン・チョンレ〉代表）

「私は大統領に合わせて…」

（国民の力の張東赫代表）

「大統領と鄭清来代表はネクタイの色がいつも似ているのを見ると、意思疎通できているようですが、野党とは意思疎通できていないのか…」

演説で李大統領は中東情勢に伴う危機について28回も言及し、26兆2000億ウォン規模の補正予算案の早急な処理を求めました。

（李大統領）

「中東情勢がもたらした重大な危機に直面し、韓国国民の生活と経済を守らねばならないという切迫した心情で、本日この場に立っています」

今回の補正予算案は国債発行がない、つまり借金がない予算である点も強調しました。

全補正予算案のうちで最も多い10兆ウォン（約1兆1000億円）は石油最高価格制の運営費や、所得下位70％に最低10万－60万ウォン（1万ー6万3000円）を支給する地域通貨、低所得層へのエネルギー・バウチャー（政府が生活補助金支援対象者ら低所得層のガスや電気料金、暖房や給油代金などの支払い金額を一部保証する制度）支援などに投入される予定です。

国民の力は「戦争の補正予算だと言っているが、実際は選挙予算だ」「現金をばらまいて票を買うということだ」と批判しました。

（国民の力の張東赫代表）

「国民の70％に最大60万ウォンずつ現金を配り、映画や宿泊費の割引、文化芸術分野への支援まで含めました。映画のチケットまで配って、地方選挙の票を買うということです」

李大統領は演説直後、野党議員の席へ行き、議員たちと握手を交わしました。TV朝鮮、チェ・ジウォンがお伝えしました。

（2026年4月2日放送 TV朝鮮『ニュース9』より）