公務執行妨害　一審懲役5年の被告人・尹錫悦、二審で懲役7年

ソウル高裁の内乱専担裁判部である刑事1部（裁判長：尹誠植〈ユン・ソンシク〉部長判事）は29日、高位公職者犯罪捜査処（公捜処）の逮捕状執行を妨害した疑いなどで起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対し、懲役7年を言い渡した。一審（懲役5年）より刑が2年伸びた。一審が有罪と認めた容疑に対する有罪判断はそのまま維持した上に、一審で無罪を宣告されていた容疑の大部分に対しても有罪を宣告したのだ。なお尹・前大統領は、この事件とは別に、内乱首謀者事件の一審では無期懲役を言い渡されている。

【内乱罪】公捜処・警察・検察の捜査権と起訴権

裁判部はこの日、尹・前大統領が大統領警護処の職員を動員して公捜処の逮捕を妨害した疑い、金成勲（キム・ソンフン）元警護処次長に「秘話フォン（盗聴防止機能付き携帯電話）の通信記録を削除せよ」と指示した疑い、戒厳解除後に「事後戒厳宣布文」を作成・破棄することを承認した疑いなどについては、一審と同じく有罪と認定した。

また、戒厳宣布前に国務委員（閣僚）の国務会議（閣議）審議権を侵害した疑いに関連して、会議の招集連絡を受けたが出席できなかった2人についても「審議権を侵害した」と新たに認定し、有罪を宣告した。一審では、この部分について無罪を言い渡していた。しかし控訴審裁判部は「国務会議の招集は全ての国務委員が出席できるように十分な時間を与えなければならないのに、現実的に到着が困難な時間に通知をして審議権を侵害した」とした。

尹・前大統領が戒厳宣布後に、外信報道官に対して「合憲的枠組みの中で措置を取った」という内容の声明を外信に伝えよ、と指示した疑いについても、控訴審裁判部は一審とは異なり有罪を宣告した。「外信報道官には客観的事実と異なる表現を使用してはならない義務があるのに、こうした義務に違反させたことは職権乱用に該当する」との判断だ。

この日、尹・前大統領は深い紺色の服を着て出廷した。裁判部が「被告人は犯行当時、現職大統領として憲法順守のために努力すべき重大な責任に背いた」と述べた際には、尹・前大統領が姿勢を正して座り直す様子も見られた。

尹・前大統領側の弁護人団は「原審判決をそのまま踏襲しつつ、既存の判例とは完全に背馳する法理を新たに創造していった判決」だとし、「宣告結果には納得できず、上告する予定」だと表明した。

イ・ミンジュン記者、イ・ミンギョン記者