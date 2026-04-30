サンバンウル元会長、李在明大統領の公訴取り消し目指す国会聴聞会で与党を痛烈批判「尹錫悦政権と全く同じ」

韓国の下着大手サンバンウルのキム・ソンテ元会長は4月28日、「サンバンウルが北朝鮮に送った800万ドル（現在のレートで約13億円）は株価操作用」だと主張する進歩（革新）系与党「共に民主党」と金融監督院に向けて「尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権と全く同じことをなさっているようだ」と批判した。自分が国政調査で「サーモン飲酒パーティー」疑惑を否定するや、与党と政権がサンバンウル株価操作疑惑の捜査の必要性に言及して自分に圧力を加えている、というわけだ。

【写真】堪忍袋の緒が切れたサンバンウル元会長

キム元会長はこの日、共に民主党が主導する韓国国会の「尹錫悦政権ねつ造起訴疑惑事件国政調査」特別委員会のサンバンウル対北送金事件関連総合聴聞会に証人として出席し、「（サーモン飲酒パーティーの）内容を解明できる最後の機会だったのに残念だ」という田溶冀（チョン・ヨンギ）共に民主党議員の発言に対してこのように答えた。

キム元会長は、民主党に向けて「世の中が変わったのに、なぜ自分たちは李華泳（イ・ファヨン）＝元京畿道平和副知事＝とは何の関係も無いと言えないのだろうか」「私が言ったら全部嘘だと考えている」と発言した。先にキム元会長は、同日の国政調査で「酒を飲んだことは無い」として李華泳・元副知事の主張する「飲酒パーティー」疑惑を全面否定したが、これを巡って民主党議員は「キム元会長が嘘の証言をしている」という趣旨の指摘を行った。

キム元会長は「民主党議員が『株価を操作した』と言うから、（李粲珍〈イ・チャンジン〉）金融監督院長が、あること、無いこと全部叩いて回っていらっしゃる。申し訳ないが、かつて尹錫悦政権がやっていたのと全く同じようになさっているようだ」とし、「どのみち私は一度取り調べを受けて、またぱんぱん叩かれて、監獄にも行くことになりかねないが、議員さん方がそのようなことをなさってはいけない。何気なく投げた石に、通りかかったカエルが当たって死ぬ」「今、議員さん方の一言で結局私どもの会社はもう全部上場廃止になって、少額株主がみんな死んでいっているのに、一体何の株価操作だと言って急にぱんぱん叩いておられるのか」と述べた。

国調特委の徐瑛教（ソ・ヨンギョ）委員長が「今、株価操作で捜査を受けているのか」と尋ねると、キム元会長は「金融監督院長は、あの当時対北送金の弁護士で、（自分に対して）悪感情を抱いて言っているのではないか」としつつ、「勝手におやりなさい！ 叩けるものは全部叩いて、死ぬまで追い詰めてご覧なさい！」と大声を上げた。サンバンウル対北送金事件で李在明（イ・ジェミョン）大統領の弁護人を務めた李粲珍金融監督院長が、李大統領に不利な証言をした自分に対して良くない感情を抱き、「サンバンウル株価操作」疑惑を提起し続けている、という趣旨だ。

キム元会長は28日の国政調査で、2019年にサンバンウルが北朝鮮に対して違法に提供した800万ドルを巡り、「李在明京畿知事訪朝費」ではなくサンバンウルの株価浮揚・操作用だという民主党の主張に対して「全く事実ではない」と証言した。一方で金融監督院は、検察はサンバンウル株価操作の状況を伝えてもらったのに「手抜き捜査」をした、との立場だ。

兪鍾軒（ユ・ジョンホン）記者