金於俊「パリの店に記者が来た…事業に手を出すなら100万倍にして対応する」

ジャーナリストでユーチューバーの金於俊氏（キム・オジュン、57）は6日、フランス・パリにオープンした韓国料理店について「わたしが仲間や同志たちと行っている事業に手を出すなら、わたしは黙っていない」とした上で「1ウォン（約0.1円）の損害を与えるごとに、100万倍の金融治療（損害賠償などの法的対応）をする」と述べた。

【写真】フランス・パリで開業した韓国料理店「Vendredi Gourmand（金曜美食会）」

金於俊氏は同日、自分のユーチューブ・チャンネル「金於俊の謙遜は難しい ニュース工場」に出演し、「ついに（パリに韓国料理店を）オープンしたが、記者たちがやってきた」と話した。「記者というのは、わたしが見るに職業病というか、ただの病気なのだが」とした上で「この店を立ち上げるために、お金がここ（韓国）から海外へ出たではないか、そうすると（記者たちは）『海外に資金が出た？』『じゃあ、裏金じゃないのか？』となる」と語った。

金於俊氏は「わたしがなぜ海外に資金を流出させるのか」とした上で「正当に稼いだお金であり、まったく恥ずかしいことはない。使う用事があればここで使う」と主張した。さらに「彼ら（記者たち）の頭はそんな風に回転するのだ」とコメントした。また「どんな権力が、いつわたしをどのようなやり方で徹底的に洗いざらい調べるか分からない状況で、李明博（イ・ミョンバク）政権のとき、朴槿恵（パク・クンへ）政権のとき、尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権のとき、（裏を）調べられてこなかったとでも思うのか」とした上で「徹底的に調べられている。ガラスの財布（お金事情が丸見えの意）だ」と述べた。

さらに「（記者たちは）若いころにやりたかったことを一つずつ叶えていくロマンを知らない」とした上で「世の中には政治と不正しかないと思っている。愚かな人たちだ」と批判した。金於俊氏は「わたしが主張することについて批判するのは構わないが、わたしが仲間や同志たちと行っている事業に手を出すなら、わたしは黙っていない」とした上で「1ウォンの損害を与えるごとに、100万倍の金融治療をする」と主張した。

金於俊氏は、どのメディアの報道が自分に対して「裏金」や「海外資金」の疑惑を提起したのか、具体的には言及していない。ただし、朝鮮日報が報道した「パリの『金於俊食堂』、権利金4.7億、法人名は『ノーハンブル』…タンジ・グループ系列会社」の記事を画面に表示した。しかし、この記事に「海外資金」や「裏金」といった表現は使われていない。