WBC：「東京ドームの奇跡」　韓国が豪州相手に難条件クリア、17年ぶり1次R突破

韓国野球史に残る「東京ドームの奇跡」だった。米国行きのチャーター機に乗ろうという気持ちから「飛行機セレモニー」をしていた韓国代表チームが最後のわずかなチャンスをつかみ、準々決勝が行われるマイアミに行くことになった。1次ラウンドの4試合では満足できるような試合展開を見せられなかったが、韓国は針の穴を通すような「場合の数」を現実に変え、劇的にワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝進出のチケットを手に入れた。2009年の準優勝以降、WBCで2013年、2017年、2023年と3大会連続1次ラウンドで敗退していた韓国は17年ぶりに決勝トーナメント（ベスト8以上のラウンド）に進出した。

柳志炫（リュ・ジヒョン）監督率いる韓国は9日に東京ドームで行われた第6回WBC 1次ラウンドC組のオーストラリア戦で7－2と勝利を収めた。韓国・オーストラリア・台湾がすべて2勝2敗となり、3チーム間の試合で許した失点をアウトカウントで割る「最小失点率」でグループ2位を決めなければならない状況だった。韓国は同日、オーストラリアを相手に9回を終えて5点差以上の点差を付けて勝ったが、失点は2点以内に抑えなければ準々決勝に進出できなかった。6－2とリードしていた9回表の最後の攻撃で1点を追加し、9回裏の守備を無失点に抑え、劇的に「準々決勝進出条件」をクリアした。

柳志炫監督は試合前、「厳しい状況だが、私たちにチャンスを与えてくれた試合でもある」と語り、選手たちはその最後のチャンスを逃さなかった。数字のプレッシャーを感じる試合だけに焦りが出る可能性もあったが、冷静に試合を進めた。ランナーを出してチャンスを作り、1点ずつ加えていく流れでスコアを重ねていった。打線では文保景（ムン・ボギョン）＝LGツインズ＝ら中心打者たちの長打力と下位打線の連携で着実に得点を重ね、マウンドでは「物量攻勢」で失点のピンチを乗り越えた。