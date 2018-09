北朝鮮の教授6人が書いたIT論文、韓国の学術誌に掲載

北朝鮮の学者が最近、韓国の学会の論文誌にコンピューターシステムに関する論文を掲載したことが確認された。北朝鮮の学者が韓国の科学技術系の学会に直接論文を投稿するのは初めて。韓国インターネット情報学会(KSII)が発行する英文ジャーナル『Transactions on Internet and Information Systems(TIIS。インターネットおよび情報システム上での情報処理)』2018年8月号には、北朝鮮の金日成総合大学のリ・イルナム教授や熙川工業大学のチェ・ソンイル教授など6人が共同執筆した論文が載った。論文は「Improved Hybrid Symbiotic Organism Search Task-Scheduling Algorithm for Cloud Computing」というタイトルのもので、インターネットに接続されたコンピューターにファイルを保存する、いわゆるクラウドコンピューティング技術の処理速度を高める方法を研究したもの。

北朝鮮の学者らは、今年4月に電子メールでKSII側に「論文を投稿したい」という意思を表明したという。その後、海外の研究者が論文を修正した後、7月4日に論文を投稿した。韓国の現行法上、インターネット上で北朝鮮の住民と接触した場合も当局に申告しなければならないため、KSII側は統一部(省に相当)にこのプロセスを報告したという。北朝鮮の学者らは、KSII側に送った電子メールで「機会があれば今後、IT分野で南北共同研究を進めたい」という意向も明らかにした、と伝えられている。